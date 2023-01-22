Nusaybin'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı kınandı

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MARDİN (AA) - İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Mardin'in Nusaybin ilçesinde kınandı.



Tarihi Zeynel Abidin Camiinde İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından kılınan sabah namaz sonrası dua edildi.

Programına katılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetlediğini bildiren Kayabaşı, şöyle dedi:



"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kutsal kitabımıza yapılan bu saldırı ne yüce Kur'an-ı Kerim'den ne de Allah-u Teala’nın şanından, şerefinden zerre pay koparmaz, ancak ben ümit ediyorum ki bu saldırı, inanıyorum ki Müslümanlara bir uyanış vesilesi olur. Bizler sesimizi yükseltmedikçe, bizler hassasiyetimizi dışa vurmadıkça bu alçakça saldırılar artarak devam edecektir."



Vatandaşlar da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetledi.

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