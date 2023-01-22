Mardin Artuklu Belediyesinde sözleşme mesaisi

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Meclisi, personellerin sözleşmeli memur statüsüne alınması için hafta sonu mesaisi yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Artuklu Belediyesi Şirketinde çalışan ve sözleşmeye alınması için şartlarını yerine getiren personellerden 53 kişinin başvuru talepleri alındı.



Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında toplanan meclis, şartları uygun olan personellerin sözleşmeye alınması için kararı oylamaya sundu.

Oylamada, meclis üyelerinin oy birliği ile personellerin sözleşmeye alınması kararı alındı.

Başkan Tatlıdede, yaptığı konuşmada, sözleşme için gerekli şartları taşıyan tüm personellerin hiç bir ayırım gözetmeksizin işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

Başkan Tatlıdede, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artuklu Belediyesi olarak bu güzel kentimize hizmet etmek için bütün yönetimimizle, personellerimizle hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Tabi ilçe halkı için çalışmalarımızın yanı sıra, gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da en iyi şartlarda çalışabilmeleri için şartlarımızı zorlayarak onlar için gerekli düzenlemeleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın nedeni de yine mesai arkadaşlarımızın sözleşmeye alınmaları içindir. Bu kararın oy birliği ile meclisimizde kabul edilerek geçmesi de ayrıca bizleri mutlu etmiştir."













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