Mardin'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Midyat - İdil kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 F 1401 plakalı otomobil devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Abdulkerim (10), Dilber (42), Seher (15) ve Alaeddin Gündüz (46) ile Bilal (17), Esra (20) ve Hori Bulut yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü çevredeki araçlarla, 3'ü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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