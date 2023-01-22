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Mardin'de Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi programı yapıldı

AA

Mardin'in Derik ilçesinde, "Derik Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi Programı" gerçekleştirildi.

Mardin'de Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi programı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, "Derik Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi Programı" gerçekleştirildi.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Artuklu Üniversitesi ortaklığında, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent turizmini gastronomi ile desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, ülkenin önemli gastronomi rotalarından biri olmak için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Mardin'in turizm pastasından payını her geçen gün artırması için turizm altyapısının ve konaklama imkanlarının geliştirilmesi, festival, etkinlik ve fuar organizasyonlarının çoğaltılması gibi her türlü enstrümanı kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Mardin'in gastronomi ögelerini üniversitemiz, sivil toplum örgütlerimiz ve iş dünyamızın işbirliğinde tanıtmaya, bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Evren Çakır da gastronomide yeni bir yol haritası ve ürünler çıkarmaya gayret ettiklerini, zeytin üretiminin artırılması içinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Programda zeytin üretimini artırma olanakları, zeytinin markalaştırılması ve kurumsallaşmasının sağlanmasına ilişkin sunumlar yapıldı.

Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler, şefler, gastronomi yazarları ile vatandaşlar katıldı.

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