Midyat'ta 144 kişilik umre kafilesi uğurlandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 144 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umreye gidecekler için Veysel Karani Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi.



İlçe Müftüsü Ergun Bulunmaz tarafından okunan duanın ardından 144 kişilik umre kafilesi yola çıktı.

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