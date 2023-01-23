Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat bulundu

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda teröristlerce kullanılan depo tespit edildi.

Burada yapılan aramada, tuzaklanmış 2 adet 104 milimetre top mühimmatı, 4 adet 104 milimetre roketatar, 3 antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, 4 mühimmat tapası bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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