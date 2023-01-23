MBB Gençlik Merkezinde autocad ve photoshop eğitimleri başladı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, gençlere yönelik ücretsiz autocad ve photoshop dersleri verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde gençlerin her alanda kendilerini yetiştirmesi için yeni kursların açıldığı belirtildi.



Bu kapsamda teknik alanlarda ihtiyaç duyulan autocad ve photoshop programları için kurs eğitimlerine başlandığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Autocad kursunda temel ve orta seviye eğitim verilerek tüm detayları ve komutlarını öğretmek amaçlanmıştır. Bu sayede makine, inşaat, mimarlık, mobilya, ambalaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilir düzeye getirmektir. Photoshop kursunda ise resimlerin ve fotoğrafların pratik bir şekilde düzenlenmesini ve tasarlanmasını sağlamak. 2 ay sürecek kursların sonunda katlım belgesi verilecektir."

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