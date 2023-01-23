Mardin'de 36 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 10 kişi anıldı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesi Başyurt köyünde 36 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 7'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Başyurt köyü Efeler mezrasında 1987 yılında teröristlerce öldürülen 10 kişi mezarları başında anıldı. Anma programında İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Saldırıda eşi ve 4 çocuğu katledilen Emine Akçay (65) Kürtçe yaptığı konuşmada, terörü lanetledi.

Törene Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Emre Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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