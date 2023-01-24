Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkında 13 bin 240 öğrenci eğitim aldı

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MARDİN (AA) - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilere trafik bilincinin aşılanması amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2022 yılı içerisinde 13 bin 240 öğrenci eğitim aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik geçen yıl Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgeleri ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması, ülke genelinde meydana gelen kazaların, yaşanan ölüm oranı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yol kullanıcılarına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden günümüze aktif olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.



Geleceğin teminatı öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimlerinin verildiği parkta, incinebilir yol kullanıcısı olan yayalara yönelik yaya güvenliği eğitimleri, araçta güvenli yolculuk, toplu taşıma eğitimi ve güvenliği, bisiklet güvenliği, trafik sinyalizasyon ve levha bilgilerine yönelik eğitimler veriliyor.



Geçen yıl 27 ilkokul, 21 ortaokul olmak üzere 48 okuldan toplam 13 bin 240 öğrenci uygulamalı olarak eğitimlere katıldı.



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