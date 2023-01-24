Mardin Valisi Demirtaş'tan Mardin 1969 Spor'a ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti.
Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile 2022-2023 sezonunun ikinci yarısının ilk maçı öncesinde 21 Kasım Şehir Stadyumunda antrenman yapan Mardin 1969 Spor takımını ziyaret etti, futbolculara, teknik heyete ve kulüp yöneticilerine başarılar diledi.
Vali Demirtaş, sezonun ilk yarısında takımın sergilediği mücadeleden memnuniyetini dile getirerek, ikinci yarıda da aynı başarılı performansı beklediklerini söyledi.
Takıma güvenlerinin tam olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Mardinli vatandaşlarımızın takımdan beklentisi yüksek. Takıma olan güvenimiz tam. Sezon sonunda şampiyon olmuş bir takımı göreceğimize inanıyorum." dedi.
Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar da Vali Demirtaş'a destek için teşekkür etti.