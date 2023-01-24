Mardin Kalkınma Platformu üyeleri toplantıda bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Kalkınma Platformunca düzenlenen toplantıda bir araya gelen üyeler istişarelerde bulundu.

Artuklu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin'e ilişkin sorunları tespit etmek ve bunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan Mardin Kalkınma Platformu (MARKAP) ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kalkınma platformunun kurumsal alt yapısının oluşturulması, toplantı ve çalışma takvimi, MARKAP Mardin sorun ve çözüm dosyasının müzakeresi ve yeni dönem faaliyetleri görüşüldü.

Üyeler, toplantı sonrası Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Demirtaş, Mardin'in MARKAP türü oluşumlara ihtiyacı olduğunu, kentin sorunlarına yönelik çözümler için farklı tarafların ortak paydada bir araya gelerek faaliyetler icra etmesinin önemine değindi.

Demirtaş, çalışmalarından dolayı üyeleri tebrik etti.

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