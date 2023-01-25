Mardin'de 2 kilo 444 gram esrar ele geçirildi

MARDİN (AA) - Derik ilçesinde 2 kilo 444 gram esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli R.E'nin evinde ve tarım arazisinde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 444 gram kubar esrar ve 41 kök Hink keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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