Mardin'de 2 kilo 444 gram esrar ele geçirildi

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MARDİN (AA) - Derik ilçesinde 2 kilo 444 gram esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli R.E'nin evinde ve tarım arazisinde arama yapıldı.



Aramada, 2 kilo 444 gram kubar esrar ve 41 kök Hink keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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