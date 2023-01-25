Midyat'ta sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yeniden başlandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde sit alanı içerisinde yer alan tarihi yapılarda başlatılan Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesinde çalışmalara yeniden başlandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, proje kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Midyat Belediyesi iş birliğiyle ihalesi Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3. etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesine başlattıklarını belirten Şahin, çalışmanın sürdüğünü söyledi.



İlçede turizminin canlandırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:



"Tarihi, kültürel dokusuyla dünyanın ender kentlerinden olan ilçemize hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Midyat'ın ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. İlçemiz yapılacak olan çalışmalarla daha da ciddi bir yere gelecek. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile sokaklarımız ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. İlçemiz sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak. Katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine ilçe halkı adına şükranlarımı sunarım."



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