Mardin'de STK temsilcileri İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

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MARDİN (AA) - Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Kentte bir kafede toplanan, 61 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun temsilcileri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısını kınadı.

Platform adına açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, Kur'an-ı Kerim'e yönelik ırkçı saldırıların bir nefret suçu olduğunu söyledi.

Bu saldırıları işleyenleri ve onlara bu imkanı verenleri şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini kaydeden Başboğa, "Bu davranışları sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda bir düşmanlık, barbarlık, ayrımcılık, hukuk ihlali ve nefret suçudur. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına saklayarak bunu meşru ve mazur gösteremez. Bu bir ifade özgürlüğü asla değildir. Politik körlük ve fanatik İslam düşmanlığıyla hem kendisini hem de dünya barışını ateşe atma hadsizliğidir." ifadelerini kullandı.

Mardin'den tüm dünyaya çağrıda bulunduklarını aktaran Başboğa, şöyle devam etti:

"İnsan bazen bilmediği, anlamadığı şeye düşman oluyor. İnat etmeyi ve şartlanmayı bırakarak herkesi bir defa bile olsa Kur'an okumaya ve anlamaya davet ediyoruz. Görülecektir ki Kur'an, insani erdemlerin, iyilikseverlik, paylaşma, merhamet, barış, huzur ve sorumluluk duygusuyla beraber hak ve adalet mesajlarının kaynağıdır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e olan sadakat ve imanımızı buradan ilan ederek, bu tür şeytani eylemlerin tekrarlanmamasını ve iki milyar müminin kutsal kitabına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz."

Platformun İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Aydın da bütün dünya liderlerine Kur'an-ı Kerim'i okumalarını tavsiye ettiklerini aktararak, "Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini, bu saldırıları yapanlara göndereceğiz." dedi.





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