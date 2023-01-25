Mardin Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı sosyal destek çalışmalarını açıkladı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılında yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde yükseköğrenim gören 10 bin 28 öğrencinin ailelerine birinci dönemde 1500 lira olmak üzere, toplam 15 milyon 42 bin lira eğitim desteği verildi.

Sosyal inceleme neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 23 bin 500 vatandaşa gıda yardımı ve 7 bin 15 vatandaşa ise giysi yardımında bulunuldu. Çölyak hastalarına 1200 glutensiz gıda paketi dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde 20 bin 850 vatandaşa iftar yemeği verildi.

Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi 962 vatandaşın öz bakımları, 169 vatandaşın ev temizliği yapılırken 547 vatandaşın ise hastane ve diyaliz merkezine ulaşımı sağlandı. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi 397 vatandaşa akülü ve manuel sandalye, 3 tekerlekli motosiklet, koltuk değneği, tansiyon cihazı olmak üzere çeşitli araç ve gereçler ile ihtiyaç sahibi 504 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı.

Kent genelindeki okullarda 240 basketbol potası kuruldu. Spor aktivite merkezinde 7 bin 680 çocuğa çeşitli spor alanlarında hizmet verildi. Yaz spor okullarında 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere futbol, basketbol, voleybol, karate, teakwondo, atletizm, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, badminton ve wushu branşlarında 9 bin 282 öğrenciye eğitim verildi. 65 amatör spor kulübüne malzeme dağıtıldı.









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