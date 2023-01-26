Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan, Eti Bakır Mazıdağı Tesisine ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Tesisini ziyaret etti.
Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Rektör Özcoşar'a tesisi gezdirerek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Ziyarette, Artuklu Üniversitesi ile Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Tesisi iş birliğinde Mardin'de gerçekleştirilebilecek çalışmalar da değerlendirildi.
Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Tesisi ziyaretinde Rektör Özcoşar'a Üniversite Genel Sekreteri Eyüp Birkan da eşlik etti.