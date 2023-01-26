Mardinliler havalimanına Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesinden memnun

Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Bölgenin önemli turizmi merkezlerinden Mardin'de havalimanına Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesi Mardinlileri memnun etti.

Mardin Havalimanı'nın isminin "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesi kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mardinliler yeni havalimanının isminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kent sakini İhsan Kurt, iş nedeniyle Ankara'ya gittiğini belirterek "Hemşerimiz Nobel ödülü almıştı. Mardin Havalimanı'na isminin verilmesi güzel, sevinçliyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda müteşekkiriz." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Aslıhan Kara Zorateş de Prof. Dr. Sancar'ı ilham veren kişi olarak derste öğrencilerine aktardıklarını, bilim insanının çocukların da en büyük ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Sancar'ın isminin havalimanına verilmesinin güzel olduğunu kaydeden Zorateş, "Havalimanlarına, okullara böyle isimler verilmesi çok iyi." dedi.

Rozerin Güzel de Sancar'ın adının havalimanına çok yakışacağını dile getirerek bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını anlattı.

Zeynel Doğanay da dünyada memleketlerini en işi şekilde tanıtan Sancar'ın isminin havalimanına verilmesinin gururunu yaşadıklarını, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık 2022'de toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamış, aynı gün havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.