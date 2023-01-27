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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

AA

Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat İlçesinde Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

İlçe Müftülüğünce Hz. Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

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