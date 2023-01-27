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AK Parti Mardin İl Başkan Kılıç'tan Artuklu esnafına ziyaret

AA

AK Parti Mardin İl Başkan Kılıç'tan Artuklu esnafına ziyaret

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç ile beraberindeki AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ve teşkilat üyeleri, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kılıç, ziyaretlerinde, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Talep ve sıkıntıları dinlediklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 21 yıldır milletimizden aldığımız güçle memleketimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Son zamanlarda atılan adımlar, memurlara, çalışan ve emeklilerin maaşlarında yapılan artışlar, sosyal konut projesi, ilk işyerim projesi, gençlerimizin KYK kredilerindeki faizlerin silinmesi, yapılan hizmetlerin sadece birkaç tanesidir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de halkımızın ezici desteğiyle tekrar hizmet kervanına yenilerini ekleyecek olan AK Parti ile hedefler çok daha büyük olacaktır. Bizler hedeflerimize ulaşmak, daha iyi hizmetlere imza atmak adına durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak mega projelerle tüm dünyanın gıptayla baktığı ülkelerin başında yer alacağız."

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