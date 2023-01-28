MÜSİAD Mardin Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

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MARDİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesinin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, MÜSİAD’ın hak, hukuk, adalet, güven ve refahın milli ve manevi değerlerle birleştirildiği, ekonomik ve siyasi anlamda saygın bir Türkiye için çalışan örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nın önemine dikkati çeken Demirtaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonunu, yerli ve milli kalkınma stratejileri istikametinde çalışarak tüm sektörlerde jeopolitik bir güç haline dönüşme hedefi olarak özetlemek mümkündür. Bin yıldır yurt tuttuğumuz bu kadim topraklarda, oynanmaya çalışılan her türlü oyunu bozacağız. Bize biçilen dar gömleği yırtıp atacak. kendi bedenimize uygun, bizzat kendimizin biçip diktiği elbiseyi üzerimize giyeceğiz."

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ise AK Parti iktidarının 21 yılda ülkede güçlü alt yapı ve yeni yönetim sistemi oluşturduğunu, bu sayede hızlı karar aldığını ve her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi.

MÜSİAD Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Faruk İbrahim Özbek de küresel ölçekte 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan derneğin 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağladığını, yurt içi ve dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine öncülük, liderlik ettiğini aktardı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Bülent Tekin, Mardin Şube Başkanlığına seçildi.

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