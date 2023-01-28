AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, basınla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin'de yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, yapılan ve yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Bir kafede düzenlen toplantıda konuşan Demirkaya, farklı din ve etnik kökenlerden insanların huzur içinde yaşadığı Mardin'in kalkınmasına her alanda katkı sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarında zor dönemlerden zaferle çıktığını kaydeden Demirkaya, "Önceliğimiz olan insanlarımızın işine, aşına, geçimine yoğunlaşmayı hiç ihmal etmedik. Dünyada yaşanan ekonomik daralmanın, hayat pahalılığının, işçimizi, memurumuzu, çiftçimizi çok fazla etkilemesine müsaade etmemek adına alınan önlemlerin, artarda açıklanan sosyal destek paketlerinin şahidisiniz." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün, cazibesinin, öneminin en somut tezahürlerini ortaya koyduğunu aktaran Demirkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştıklarını aktardı.​​​​​​​

Demirkaya, daha sonra kentte yapılan yatırım ve çalışmaları anlattı.





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