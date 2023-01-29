İstanbul'da kilise lojmanındaki yangında ölen Atsup, Mardin'de toprağa verildi

MARDİN (AA) - Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Fehim Atsup, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi.
İstanbul Kocamustafapaşa'daki Surp Kevork Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Atsup'un cenazesi, vasiyeti üzerine defnedilmek için Mardin'in Derik ilçesine getirildi.
Atsup, Kale Mahallesi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda Türkçe ve Ermenice dualarla toprağa verildi.
Beyoğlu Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında 23 Ocak'ta çıkan yangında Fehim Atsup ve Josephine Ekmekçioğlu hayatını kaybetmiş, Josephine Ekmekçioğlu'nun (78) cenazesi ise Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.