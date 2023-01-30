Mardin'de Gençart Resim Atölyesinde yeni dönem eğitimler başladı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki Gençart Resim Atölyesinde yeni dönem eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, gençlerin her alanda kendilerini yetiştirmeleri için başlattığı atölye eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar üniversitelerine hazırlanan ya da kendilerini resim alanında geliştirmek ve yetiştirmek isteyen gençler için yeni dönem Gençart Resim Atölyesi eğitimleri başladı. Alanında uzman eğitimcilerin ders verdiği atölyede, karakalem, kuru boya çalışmaları, akrilik boya, yağlı boya uygulamaları, kağıt atölyesi (geri dönüşüm), baskı çalışmaları ile güzel sanatlara hazırlık konularında eğitimler veriliyor.

Gençart Resim Atölyesine son iki yılda 280 öğrenci başvuruda bulunurken, bu öğrencilerden 230'u sertifika almaya hak kazandı.





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