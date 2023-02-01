Mardin'de üniversite öğrencileri, sosyal projelerle eğitime destek oluyor

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında farkındalık projeleri gerçekleştiriyor.

Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde bu dönem 6 proje gerçekleştiren öğrenciler, köy okulunu boyadı, öğrencilere ve özel gereksinim duyan çocuklara etkinlikler düzenledi.

Projeler kapsamında, öğrenciler Artuklu ilçesinde Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenledi.



Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulunda da futbol turnuvası düzenleyen öğrenciler, Kabala Şakir Nuhoğlu İlkokulunda ise yüz boyama, kostümlü ve müzikli dans gösterileri yaptı.



Öğrenciler, Zeytinli Anaokulu ve İlkokulu, Şehit Fasih Söğüt Ortaokulu ve Sürgücü İlkokulunda da çeşitli etkinlikler yaptı.



Bora ve öğrenciler, projelere destek veren Mardin Artuklü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahin Özcoşar ve kurumlara teşekkür etti.

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