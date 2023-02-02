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Nusaybin'de 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AA

Nusaybin'de 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında 2022 yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantı salonunda yapılan toplantıda 2022 yılında Nusaybin ilçesinde yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan slayt gösterisi sunuldu.

Kayabaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının Nusaybin için yatırım yılı olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların 2023 yılında da bütün hızıyla devam edeceğini ifade eden Kayabaşı, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçeye kazandırılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kayabaşı, şöyle dedi:

"Alt ve üst yapı çalışmaları ile Nusaybin'de girilmedik nokta bırakmadık. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok sayıda organizasyon yaptık. Son düzenlediğimiz gençlik konserinde 25 bin hemşerimiz bizleri yalnız bırakmayarak iştirak etti. İlçeye önemli spor tesisleri kazandırdık. Kamu yatırımlarımızda da çok çok iyi durumdayız. 52 dükkanlı ticaret merkezi inşaatımız hızla sürüyor. İlçemizde 6 okul binasının yapımı devam ediyor."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yakşi, ilçe idare şube başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


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