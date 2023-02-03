Derik Kaymakamı Çakır, ilçedeki çalışmaları anlattı

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MARDİN(AA) - Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, "2022 Yılı Kamu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve 2023 Yılı Yatırım Plan ve Hedeflerin Görüşülmesi" toplantısında yapılan çalışmaları anlattı.

Kaymakam Çakır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda geçen yıl tamamlanan projelerle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İlçede Fen Lisesi açılacağını dile getiren Çakır, ayrıca 300 kişilik tekstil atölyesi, kapalı semt pazarı, zeytin yağı işletme fabrikasının kurulacağını belirtti.



Belediye olarak ilçede kilit parke taşı döşeme çalışması da yürüteceklerini aktaran Çakır, caddeleri ağaçlandırıp, ilçenin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi.



Çakır ayrıca, ilçeye özgü logo tasarımının da yapılacağını sözlerine ekledi.





















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