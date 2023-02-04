Midyat'ta "Rotamız Mutlu Ailem" projesi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde uygulamaya konulan projeyle aile içi sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) iş birliğiyle hayata geçirilen proje sürüyor.

Proje kapsamında aile içi problem yaşayan vatandaşlara yönelik, ücretsiz psikolojik danışma, psiko eğitim, drama ile aile rehberliği ve semineri veriliyor.

Merkezin psikoljik danışmanı Seda Kaya, aile içi şiddet problemi yaşayan ailelere psikolojik destek verdiklerini söyledi.

Midyat'ta 55 aileyle temasta olduklarını bildiren Kaya, randevu sistemine göre, her hafta seans düzenlediklerini aktardı.













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