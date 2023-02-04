Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de Valilik koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerde yolları ulaşıma açtı.

Kent genelindeki 704 mahalleden yolları kapalı olan 172'sinde çalışmalar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile de ulaşımda sıkıntı çeken vatandaşlar ile sürücülere çorba ikramında bulunuldu.

Ekipler sokak hayvanları için de mama ve yiyecek bıraktı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kapanan ve buzlanma meydana gelen noktalarda yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Tüm ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirten Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"Sadece Büyükşehir Belediyemizin 120 personeli, gece ve gündüz vardiyalı alanda aralıksız yol açma çalışmalarında görev alıyor. Şehir merkezindeki tüm ana arterler açık durumda. Belediyemiz bünyesinde bulunan kamyon, kepce gibi 30'dan fazla araçla çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde buzlanmayı engellemek için yaklaşık 500 ton tuz kullanılacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Sürücülerimizden istirhamım ise lütfen kış lastiği veya kar zinciri olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstersinler."

Demirtaş, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde padok ve kulübelerin içine kurulan sobaların 24 saat açık tutulduğunu, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ifade etti.





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