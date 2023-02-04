Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, karla mücadele çalışmalarını denetledi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Kaymakam Kayabaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile gece saatlerinde kırsaldaki Akarsu Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yapan ekipleri ziyaret etti.

Akarsu grup yolu ve mahalle içerisindeki yol açma çalışmalarını denetleyen Kayabaşı, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kaymakam Kayabaşı daha sonra mahalledeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Ercan Kayabaşı, burada yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin ilk dakikadan itibaren teyakkuzda olduğunu söyledi.



Tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu anlatan Kayabaşı, "Çok şükür şuana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum yok.” dedi.

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