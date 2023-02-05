Midyat Belediyesinden karla mücadele çalışması

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.



Belediye Başkanı Veysi Şahin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.



Karla mücadele ekiplerinin kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Şahin, ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.



Sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları uyarısında bulunan Şahin, trafikte dikkatli olunmasını, zorunlu olmadıkça da özel araçlarla yola çıkılmamasını istedi.



Şahin, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirerek, sahada çalışma yürüten tüm ekiplere teşekkür etti.







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