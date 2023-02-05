Mardin Valiliğinden bir kişinin polislerce darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama:

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan bazı polis memurlarının karıştığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesinde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak; Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.