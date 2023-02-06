Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Batman'dan deprem bölgelerine destek

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Batman'dan deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemeleri gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne bağlı personel, itfaiye araçları, ağır tonajlı iş makineleri ile hafriyat kamyonları deprem noktalarına intikal etmek üzere yola çıktı.

Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden 51 personel, 2 ekskavatör, 2 onarım aracı, hafif ticari araç, 2 paletli ekskavatör, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 38 personel, 3 minibüs, tır, İtfaiye Daire Başkanlığından 42 personel, 5 araç, Fen İşleri Daire Başkanlığından 5 kamyon, 2 ekskavatör, 4 lopet, löder ve 20 personel deprem bölgelerine gönderildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin’de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tüm öğrenci yurtlarında ve spor tesislerinde hiçbir sorun olmadığını aktaran Demirtaş, isteyen vatandaşların buralarda kalabileceğini kaydetti.

- Şırnak

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, depremler dolayısıyla yapılacak yardımlar değerlendirildi.

Toplantıda, AFAD'dan 1 araç, 3 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 UMKE, 1 ambulans, İtfaiye Müdürlüğünden 2 araç, 8 personel, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 araç, 5 personel gönderilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada da, depremden etkilenenlere acilen ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Vatandaşların Kızılay ve AFAD'ın hesap numaralarına bağışta bulunabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayni yardımda (çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık giyim malzemeleri, bot, tüketilebilir hazır gıdalar, içme ve kullanma suyu) bulunmak isteyen vatandaşlarımız il ve ilçelerimizdeki Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlükleri ile Türk Kızılay şubelerine başvuruda bulunabilirler." ifadelerine yer verildi.

Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da, hayırseverlerin kullanılmamış malzemelerini bölgeye gönderilmek üzere belediye binası veya belediye zabıta noktalarına getirebilecekleri aktarıldı.

- Siirt

Siirt Belediyesinde görevli 85 kişilik ekip, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

Türk Kızılay Siirt Şubesince bir ikram aracı Gaziantep'e, 30 kişiden oluşan gönüllü ekip de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Diyarbakır'a sevk edildi.

İHH Siirt Şubesi Arama Kurtarma ekibi de Diyarbakır'a giderek, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, depremden etkilenen vatandaşlar için spor salonları, camiler, taziye evleri, düğün salonları, Millet Kıraathanesi, Millet Bahçesi, anaokulları ile Siirt Belediyesine ait Sosyal Tesisler, Millet Bahçesi, Kızlar Tepesi ve Kadın Yaşam Merkezi'nin açık olacağını bildirerek, vatandaşlara sıcak çorba, içecek ve çeşitli ikramlarda bulunulacağını aktardı.

- Bingöl

Bingöl Valiliği, Belediye ve Ticaret Sanayi Odası tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşlar ve hayırseverler destek verdi.

Bingöl Belediyesinde ve bir alışveriş merkezinde bir araya getirilen battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması gibi malzemeler paketlenerek hazırlandı.

İlk yardım tırı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Deprem bölgesine bir tır daha yardım gönderilecek.

Solhan ilçesinde de vatandaşlar ve hayırseverler tarafından çeşitli yardım malzemeleri toplandı.

- Batman

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Özel İdaresi bahçesinde arama kurtarma ekibini Gaziantep'e uğurlama töreninde, Valilik koordinesinde sabah saatlerinde 4 UMKE ekibi, 8 ambulans ile 47 personelin yardıma ihtiyaç duyan illere gönderildiğini söyledi.

Canalp, "Şimdi de Batman Belediyemizin, İl Özel İdaremizin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Devlet Su İşlerinin, AFAD'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Kızılay'ın ve Kozluk ile Beşiri Belediyemizin kurmuş oldukları 55 aracımız ve 293 personelimiz Gaziantep için yola çıkıyor." diye konuştu.

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