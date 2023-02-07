Artuklu Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlara çorba ve kumanya ikram etti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenerek geceyi dışarda geçiren vatandaşlara çorba ve kumanya ikram etti.



Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, meclis üyeleri ve belediye personeli tarafından toplanma alanları ile yol kenarlarında araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve kumanya ikramı yapıldı.



Tatlıdede, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Depreme ilişkin tüm ekipleri teyakkuza geçirerek, gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı toplanma alanlarında misafir ediyoruz. Kendilerine ısınma ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Deprem ve artçı sarsıntılar devam ettiği sürece vatandaşlarımızı misafir etmeye devam edeceğiz. Kumanya ikramlarımız sürecek." dedi.







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