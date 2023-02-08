Nusaybin'den deprem bölgelerine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

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MARDİN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelere, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen 5 tır gıda, giyim, battaniye, hijyen ürünleri, içme suyu gibi malzemelerden oluşan yardımlar, Mitanni Kültür Merkezi'nden dualarla deprem bölgelerine uğurlandı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Nusaybin halkının depremzedelere yardım etmek için seferber olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür eden Kayabaşı, "Özellikle zor durumda olan ve deprem bölgesinde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için çağrı yaptığımız ilk dakikadan itibaren Nusaybin halkı büyük destek verdi. Yardımlarımızı toplamaya devam edeceğiz. Belirlenen ihtiyaç listesi dahilinde vatandaşlarımızın yardımlarını sürdürmesini bekliyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bizim desteğimize ihtiyaçları var." diye konuştu.

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