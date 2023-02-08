Mardin'den giden ekipler Şanlıurfa'da baba ve oğlunu 56 saat sonra enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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MARDİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından baba ve oğlunu 56 saat sonra yaralı kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin'den giden AFAD, itfaiye, UMKE ve İHH ekipleri ile İzcilik Federasyonu Mardin gönüllüleri de destek veriyor.

Ekiplerin çalışması sonucu, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından 60 yaşındaki Müslüm ve 27 yaşındaki oğlu Serhat Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

Enkazdan 56 saat sonra yaralı çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

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