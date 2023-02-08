Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuk 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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MARDİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 9 yaşındaki bir çocuk 56 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin'den giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Ekiplerin çalışması sonucu, Nurdağı'nda çöken bir binanın enkazından 9 yaşındaki bir erkek çocuğu yaralı olarak kurtarıldı.

Enkazdan 56 saat sonra çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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