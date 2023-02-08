Depremde hayatını kaybeden anne, baba ve 4 çocuklarının cenazesi Mardin'de defnedildi

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MARDİN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden anne, baba ve 4 çocuklarının cenazesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'da bulundukları binanın depremde çökmesi sonucu enkazdan çıkarılan baba Hüseyin, anne Emire ile çocukları Emir, Zuhan, Ozan ve Miray Akay'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen 6 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından Hacılar Mezarlığında yan yana defnedildi.





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