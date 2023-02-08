Mardin Valiliği öncülüğünde deprem bölgelerine 48 tır yardım gönderildi

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MARDİN (AA) - Mardin Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardım tırları gönderdi.

Mardin Valiliği öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde hazır hale getirilen 48 yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.



Temel gıda maddeleri, çocuk bezi ile mamaları, su ve ekmek gibi ürünler tırlara yüklenerek Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa depolama alanlarına gönderildi.

Yardım eden ve katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Vekili Abdullah Demirdağ, şöyle konuştu:

"Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. İlimizden de AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye ekipleri ile görevli personeller ivedilikle deprem bölgelerine sevk edildi. Mardin Valiliğinin koordinesinde yardım tırlarımızı hazır hale getirerek deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Elbirliği ile inşallah bu zor günleri de aşacağımızı düşünüyorum. Emeği geçenlere tekrardan teşekkür ediyorum."

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