Kızıltepe'den deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi

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MARDİN (AA) - Mardin Valiliği öncülüğünde Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye organizasyonuyla deprem bölgesine 191 araçla yardım malzemesi gönderildi.



Başlatılan kampanya kapsamında ilçe otogarında depremzedeler için sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla temin edilen yardımlar toplandı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun da katılımıyla giysi, battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, mont, atkı, bere, çorap, mont, yorgan, kuru gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım malzemelerini taşıyan 191 araç depremden etkilenen illere gönderildi.











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