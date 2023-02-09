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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'tan 25 gönüllü çalışmalara destek için deprem bölgesine gitti

AA

Midyat'tan 25 gönüllü çalışmalara destek için deprem bölgesine gitti

MARDİN (AA) - Mardin’in Midyat ilçesinde farklı mesleklere mensup 25 gönüllü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere gitti.

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına destek sunmak için aralarında elektrikçi, sporcu, kalıp ustası gibi farklı mesleklerden 25 kişiyi taşıyan araçlar Midyat'tan uğurlandı.

Gönüllülerden Ebubekir Aslan, elektrikçi olduğunu belirterek, "Elimizden gelen yardımı sunacağız. Koordineli olarak nerede ihtiyaç varsa orada çalışacağız." dedi.

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