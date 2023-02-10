Midyat'ta gönüllü gençler depremzedeler için ekmek yapıyor

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde gönüllü gençler, depremzedeler için ekmek hazırlıyor.



Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in başlattığı destek kampanyası kapsamında gençler, fırında depremzedeler için ekmek yapıyor.



Belediyenin hizmete açtığı ve gençlerin çalıştığı fırında günlük 3 bin ekmek hazırlanıyor.



Gönüllü gençlerden Erkan Akıncı, deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekmek pişirdiklerini belirtti.

Emre Vahideoğlu ise, "Gönüllü olarak arkadaşlarımızla birlikte depremzedeler için ekmek yapmaya başladık." dedi.

Depremzedeler için hazırlanan ekmekler, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.



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