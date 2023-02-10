Mardin'de sağlık çalışanları deprem bölgesine uğurlandı

MARDİN (AA) - Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 46 sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gönüllü olarak görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, personelin uğurlama programında yaptığı konuşmada, sağlıkçıların canla başla sahada çalıştığını söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:



"Bugün Mardin'den 5 uzman doktor, 14 pratisyen hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere toplam 46 gönüllü sağlık çalışanını Adıyaman'a uğurladık. Yüz binlerce sağlık çalışanı ve binlerce çalışanıyla ilk günden beri bakanlığımız sahada ve tüm depremzedelere ulaşmak için mücadele ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımız, mesai mefhumu gözetmeksizin yine görevinin başında. Allah hepinizin yardımcısı olsun. İnşallah kazasız ve belasız gider gelirsiniz."

Doktor İsmail Hakkı Dede de herkesten dua beklediklerini belirterek, "Gönüllü olmak isteyen çok sağlık çalışanı var. Bunu insanlık adına yapıyoruz. Allah'ın izniyle sağ selamet gidip geleceğiz. Devletimiz büyük, biz de bu devletin bir neferiyiz. Hiçbir şekilde korkumuz da yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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