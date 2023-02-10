Mardin'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

MARDİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için Mardin'in Nusaybin ilçesinden son 4 günde 124 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi.

Nusaybin Kaymakamlığı ile belediye tarafından Mitanni Kültür Merkezi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde yardım malzemeleri toplandı.

Hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle son 4 günde 124 yardım tırı, AFAD koordinasyonunda Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, yardımla ilgili duyuru yaptıkları ilk dakikadan itibaren vatandaşların seferberlik halinde destek verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde Nusaybinlilerin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını dile getiren Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Gıdadan giyime, içme suyundan ısıtıcılara, çocuk ürünlerinden hayvan yemlerine kadar deprem bölgelerinde neye ihtiyaç varsa sağ olsun hemşehrilerimiz hepsini tedarik edip koordinasyon merkezimize teslim etti. Yine ilçemizde bulunan değerli lojistik firmalarımız ve tır sahipleri gönüllü olarak yardımlarımızı deprem bölgelerine taşıdı. Şu ana kadar AFAD koordinasyonunda 124 yardım tırımız deprem bölgelerine ulaştı. Desteklerinden ve çabalarından dolayı tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum."





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