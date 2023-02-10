Mardin Vali Yardımcısı Demirdağ, depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Bozdağ ve Haluk Levent'ten yardımlarla ilgili açıklama

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar Mardin'e geldi.

Demirdağ, depremden etkilenen ve Mardin'e gelerek barınma ihtiyacı için KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

İlk etapta çeşitli illerden yaklaşık 600 vatandaşın Mardin'e geldiğini ifade eden Demirdağ, yeni gelecek misafirler için de tüm hazırlıkların tamamladığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.