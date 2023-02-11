Depremden etkilenen 6 ilden Mardin'e getirilenlerin tedavisi sürüyor

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MARDİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ilden getirilen yaralılar Mardin'de tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelere sağlık hizmeti sunmak için ilk andan itibaren sahada olduklarını söyledi.

Depremden etkilenen diğer illerden kente getirilen depremzedelere de kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Yavuz, "İlimizde şu an yaklaşık 60 hastamız serviste. Yaklaşık 20 hastamız yoğun bakımda. 2 hastamızın genel durumu daha ağır. Diğerlerinin genel durumu iyi ve orta seviyede." dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kabak da hastaların, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Hatay'dan geldiğini bildirdi.

- "Allah hepsinden razı olsun"

Adıyaman'da enkaz altında kalan İsmail Turhan'ın ağabeyi Bilal Turhan, kardeşinin Sincik ilçesinde enkaz altından kurtarılarak Kahta Devlet Hastanesine getirildiğini anlattı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından kardeşinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini dile getiren Turhan, "Doktorlar başarılı bir müdahale ile kardeşimin bacağını kurtardılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Malatya Doğanşehir'den getirilen Musa Batıran ise depremde büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Deprem olunca ikinci kattan atladığını, bir duvarın bu sırada üzerine devrildiğini belirten Batıran, "Eşimin yardımıyla duvarın altından ayağımı çıkarabildim. Sonra sürüne sürüne o noktadan uzaklaştım. Korkunç bir geceydi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildim. Bizimle çok ilgileniyorlar, memnunuz. İnşallah en kısa sürede iyileşeceğiz. Geride kalanların Allah yardımcıları olsun. İnşallah sağlıklı bir şekilde enkaz altından çıkar ve ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.

Mehmet Hazar da depremden hemen sonra çocuklarının yardımıyla enkaz altından çıktığını, tedavisinin Mardin'de sürdüğünü söyledi.



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