Derik'ten depremzedelere destek

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MARDİN (AA) - Derik ilçesinde yürütülen çalışma ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki vatandaşlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor.



Kaymakam Evren Çakır öncülüğünde belediye ve vatandaşların desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri depremden etkilenen Hatay ve Osmaniye'ye gönderiliyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çakır, kampanyanın AFAD yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve acil ihtiyaç olarak ulaştırılması gereken yardımlar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, bu konuda Derikli vatandaşların çok güzel bir dayanışma gösterdiklerini, bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin yanı sıra batıda yaşayan Deriklilerin de yardım seferberliğine ciddi katkı sunduğunu anlatan Çakır, Derik'ten tırlar ve hafif ticari araçlarla ayni yardımların yapıldığını, yardımların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.







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