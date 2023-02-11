Midyat Belediye Başkanı Şahin deprem bölgesine yapılan yardımları inceledi

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeden depremden etkilenen kentlere yapılan yardımlarla ilgili incelemelerde bulundu.
Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyet yürüten gençlerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili inceleme yapan Şahin, Midyat Belediyesi Sosyal Destek Mağazasında sunulan hizmetle ilgili bilgi aldı.
Daha sonra depremzedelerle görüşen Şahin, depremzedeler için ekmek üretimi yapan kişilerle görüştü.
Geçici konaklama ve barınma merkezinde inceleme yapan Şahin yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Şahin çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.