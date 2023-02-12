Derik Kaymakamı ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçede misafir edilen vatandaşları ziyaret etti.



İlçede boş dairelerde misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla görüşen Çakır, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Çakır, depremzedelere tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti.



İlk etapta çeşitli illerden 132 civarında vatandaşın Derik'e geldiğini dile getiren Çakır, yeni gelecek misafirler için de tüm hazırlıkların tamamladığını söyledi.

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