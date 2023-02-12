Artuklu Belediyesinden deprem bölgesine yardım

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi, depremden etkilenen Adıyaman'a ihtiyacı olan personel, araç, drone ve termal kamera gönderdi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6'lık depremin hemen ardından AFAD ile koordineli bir şekilde bölgeye destek sürüyor.



Depremin etkili olduğu illerden biri olan Adıyaman'a insan sağlığı, enkaz kaldırma ve çevre temizliği yapmak adına 60 personel, iş makineleri, 20 araç, drone ve termal kamera gönderildi.

Görevlendirilen personeller, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve meclis üyeleri tarafından afet bölgesine uğurlandı.

Başkan Tatlıdede, şöyle konuştu:



"Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afet bölgesine gerek yaşam gerekse de iş makineleri konusunda tüm ekiplerimiz seferber olarak desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Afet bölgesinin yanı sıra kentimize sığınan depremzedeleri de yalnız bırakmayarak onlara da gerekli tüm imkanlarımızı sağladık. Bugün de yine 60 kişilik ekibimizi Adıyaman'a gönderiyoruz."





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