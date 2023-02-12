Siirt ve Mardin'den deprem bölgesine tır ve kamyonlarla yardım gönderildi

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SİİRT/MARDİN (AA) - Siirt ve Mardin'den "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla devam eden çalışmalara destek veren vatandaşlar, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, battaniye, gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Türkiye Beyazay Derneği Siirt Şubesi, Siirt Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Siirt Genç Fenerbahçe Taraftarlar Derneği işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasında ise 2 tır yardım toplandı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) da üye ve vatandaşların desteğiyle gıda ürünleri başta olmak üzere giysi, çocuk bezi ve farklı ürünlerden oluşan malzeme yardımında bulundu. Malzemeler tırlara yüklenerek AFAD koordinasyonundaki Malatya deprem bölgesine gönderildi.

TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, destek olan oda üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Oda olarak felaketin yaralarını sarmak için üyelerimiz ve halkımızın desteği ile hazırlanan yardım aracımız deprem bölgesine doğru yola çıktı. Deprem bölgesine katkılarımız devam edecek." dedi.

- Mardin

Mardin Valiliği koordinesinde deprem bölgesine yardım araçları gitmeye devam ediyor.

Çoğunlukla temel gıda, çocuk bezi, mamaları, su ve ekmek gibi yardım malzemeleri araçlara yüklenerek afet bölgesinde oluşturulan depolama alanlarına sevk edildi.

Depremin ilk gününden bu yana Mardin Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgesi, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 530 tır, 108 kamyon, 21 minibüs, 10 kamyonet ve 4 pikap insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Aynı zamanda depremin ilk gününden itibaren 630 binden fazla ekmek afet bölgesine sevk edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde de kadın kursiyerler tarafından depremzedeler için atkı, bere, eldiven ve şal dikimi yapılıyor.

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